Feuerwehr-Förderverein kauft Mannschaftstransportwagen

Münstedt. Der Mannschaftstransportwagen (MTW) ist bei der Feuerwehr Münstedt angekommen. Geplant war eine offizielle Veranstaltung mit den Hauptsponsoren, Vertretern der Gemeinde Ilsede, der Feuerwehr Münstedt und dem Förderverein der Feuerwehr. Dies ist zumindest zeitnah nicht zu erledigen, weil die notwendigen Abstandsregeln und Infektionsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden können, teilt Wilfried Koenig, Vorsitzender des Fördervereins für die Feuerwehr Münstedt, mit. Deswegen möchte sich der Förderverein auf diesem Wege bei den Hauptsponsoren bedanken.

Der neue Mannschaftstransportwagen kostete 21.000 Euro – eine Summe, auf die der Förderverein seit 2012 spart

Die Anschaffung eines MTW ist schon relativ früh im Laufe des Jahres 2012, als Ziel des Fördervereines festgeschrieben worden, sodass in den Folgejahren zur Erreichung genannten Zieles immer wieder Rücklagen gebildet worden sind. An Veranstaltungen führt der Verein jedes Jahr den Dorfflohmarkt und das Kartoffelfest durch. Beim Wandertag des TSV und dem Adventsmarkt bei Hantelmanns wird die Verpflegung übernommen, so dass es in relativ kurzer Zeit gelungen ist, einen nagelneuen MTW für die Feuerwehr zu kaufen.

Der neue MTW soll der Jugendwehr und der aktiven Wehr in Münstedt zur Verfügung stehen. Dies ist ein Beitrag für den Erhalt der Jugendarbeit bei der Feuerwehr in Münstedt und indirekt auch für die Sicherheit der Münstedter Bürgerinnen und Bürger. Obwohl der Förderverein die Summe von rund 21. 000 Euro für den Kauf beisteuern konnte und Ford Zierk einen günstigen Preis ermöglichte, war die Unterstützung durch einige Sponsoren notwendig.

Viele regionale Unterstützer haben einen Beitrag geleistet

Hierzu zählen neben den zwei regionalen Banken – Volksbank BraWo und Kreissparkasse Hildesheim Goslar Peine – die Tankstelle Klimaschka aus Ölsburg, die Münstedter Firma Schackert, die Tierärztin Yvonne Schröder (Tierarztpraxis am Lahberg), der Pflegedienst Graw&Löbel, der Fleischer Kirchner aus Bettmar, Dieter Meier (VGH), der Ortsrat Münstedt und viele Münstedter Bürger.

Die Gemeinde hat als ihren Anteil an dem neuen Fahrzeug die Ausrüstung mit Signal- und Alarmtechnik finanziell übernommen. Der Förderverein wird weiterhin tätig sein, um sinnvolle Aktivitäten der Feuerwehr und Jugendwehr zu unterstützen.