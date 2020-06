Die Corona-Krise und die ungewisse Zukunft sind schuld: Eigentlich wollte das Hotel/Restaurant Schönau an der Peiner Straße (Bundesstraße 444) auf dem freigelegten 2000 Quadratmeter großen Nachbargrundstück bereits im nächsten Jahr einen Hotelanbau mit 50 Gästezimmern verwirklichen. „Wegen der Pandemie warten wir aber erst mal ab“, kündigt Torben Hacke an – er ist Inhaber und Betreiber dieses Gastronomiebetriebs in vierter Generation. Hacke geht fest davon aus, dass es noch zum Anbau kommen werde – aber eben später als 2021. „Bis dahin wollen wir das Gelände als Parkplatz für unsere Gäste nutzen.“ Das Hotel/Restaurant Schönau gibt es seit 1915, zurzeit verfügt es über 61 Gästezimmer. Auf dem besagten Nachbargrundstück hat sich eine Schlachterei befunden: Nach der Schließung hat Hacke das Gelände gekauft und das Gebäude abgerissen.