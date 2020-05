Die Filiale der Glückkauf-Apotheke an der Querstraße in Peine schließt am Monatsende,

Eigentlich ist es beste Lage in der Peiner Innenstadt, aber am Monatsende ist Schluss: Zum 1. Juni schließt die Glückauf-Apotheke ihre Filiale an der Querstraße – unmittelbar an der Fußgängerzone (Breite Straße) gelegen – für immer ihre Tür. Letzter Verkaufstag soll der Freitag, 29. Mai, sein.

