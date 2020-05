Eine ungewöhnliche Aktion startete jetzt an der Bodenstedt-/Wilhelmschule in Peine: Lehrerinnen nähen für ihre Kollegen und vor allem für die Schüler Schutzmasken. Die Idee dazu hatte der neue Schulleiter Wolfgang Sammer. Die Textillehrerinnen Anita Schoeler und Elke Meyer machten sich gleich mit weiteren Kolleginnen an die Arbeit, und so wurde der Handarbeitsraum der Wilhelmschule in den vergangenen Tagen zur Nähstube. Die Lehrerinnen haben sich vorgenommen, zunächst 70 Masken zu nähen. Bei Bedarf wollen sie aber weitere Stoffmasken anfertigen. Die Masken werden für einen Unkostenbeitrag abgegeben. Mit dem Erlös sollen Pflanzen für den Schulgarten gekauft werden.