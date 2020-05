Einbrecher waren in Woltorf unterwegs. Sie scheiterten jedoch an zwei Terrassentüren.

Einbrecher scheitern in Woltorf an Terrassentüren

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus am Südkamp in Woltorf einzubrechen. Sie scheiterten allerdings laut Polizeibericht an zwei Terrassentüren. Die Täter gelangten daher nicht ins Haus. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilen die Beamten weiter mit.