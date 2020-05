Fahrer flüchtet nach Unfall – Peiner Polizei sucht Zeugen

Peine. Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Peine ereignet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 8.50 und 9.15 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße in Peine verursacht, als er einen dort geparkten Skoda Superb beschädigte. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.