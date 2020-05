Unfallfluchten ereignen sich auf Supermarktplätzen in Peine

Peine. Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Supermarktparkplätzen beschäftigten die Polizei. Eine ereignete sich in Stederdorf, die andere in Peine.

Der erste Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 9 und 10.15 Uhr auf einem großen Kundenparkplatz auf der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf. Hier stieß laut Polizei ein unbekannter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen silberfarbenen, neueren Audi-Avant. An der vorderen rechten Ecke verursachte er demnach einen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der Unfallverursache habe sich entfernt, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

So sei es auch bei dem zweiten Unfall gewesen, der sich am Samstag zwischen 7 und 15.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz an der Peiner Wiesenstraße/Fritz-Stegen-Allee ereignet habe. Auch hier sei ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen geparkten PKW, in diesem Fall einen grünen Seat M1, gefahren. Schadenshöhe: etwa

500 Euro. Zeugenhinweise: (05171) 9990.