Broistedt. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille.

Betrunkener Autofahrer prallt in Broistedt gegen Baum

Von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist ein 22-Jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend in Broistedt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lengeder die Wolfenbütteler Straße aus Richtung Lengede kommend in Richtung der Straße „Osterriehe“

In einer Rechtskurve kam er dann nach links von der Straße ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Fahrer hatte 1,93 Promille Atemalkohol

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung fest. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von 1,93 Promille. Dem Lengeder wurde eine Blutprobe im Klinikum Salzgitter entnommen.

Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. red