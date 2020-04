86-Jährige verursacht Feuerwehreinsatz in Peine

Indem sie ihr Essen anbrennen ließ, hat eine 86-Jährige in der Mittelstraße in Peine am Sonntag gegen 12 Uhr einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, seien die Einsatzkräfte kontaktiert worden, nachdem ein Feuermelder in der Wohnung der 86-Jährigen Alarm schlug.

Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, lüfteten die Einsatzkräfte die Wohnung und konnten wieder abrücken. Der Frau geschah glücklicherweise nichts.