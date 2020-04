Zahl der Corona-Todesfälle in Peine steigt auf zwölf

Im Kreis Peine ist seit Freitag der zwölfte Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen. Nach Angaben von Kreissprecher Fabian Laaß handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 87 Jahre alte Frau, die in der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt gelebt hat. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle aus dem „Brockenblick“ auf insgesamt acht. In dem Heim hatten sich, wie berichtet, mehr als 20 Bewohner und mehrere Mitarbeiter infiziert.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die Anzahl der Corona-Infektionen im Kreis Peine seit Ausbruch Anfang März bis heute gab Laaß mit 136 an. 36 Fälle waren am Freitag noch akut, 88 Betroffene gelten als inzwischen wieder genesen. Zudem befanden sich am Freitag noch 118 Frauen und Männer im Peiner Land in häuslicher Quarantäne; insgesamt 333 Betroffene sind darauf inzwischen wieder entlassen worden.

Pflegekraft des Klinikums infiziert

Unterdessen ist es zur Wochenmitte in der Belegschaft des Klinikums Peine zu einer ersten Corona-Infektion gekommen. Wie der Landkreis Peine und die AKH-Gruppe Celle am Freitag auf Nachfrage bestätigten, wurde eine Pflegekraft positiv auf das Virus getestet. Kreissprecher Laaß und AKH-Sprecher Tobias Mull erklärten gleichlautend, das Kreis-Gesundheitsamt und die Verantwortlichen im Klinikum hätten sofort alle Maßnahmen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI; Bundesoberbehörde der öffentlichen Gesundheitspflege) eingeleitet. Mull erläuterte: „Dazu zählt vor allem eine Kontaktpersonen-Nachverfolgung, also die Suche nach möglichen Kontakten unter Patienten und Personal über Patientenbelegungs- und Personalpläne, um mögliche Infektionsketten identifizieren zu können. Dieser Vorgang ist abgeschlossen, alle Kontakte sind festgestellt worden. Diese Kontaktpersonen werden intensiv überwacht und auf das Corona-Virus getestet.“

Mehrere Ergebnisse lagen am Freitag bereits vor – allesamt negativ. Mull: „Nach aktuellem Stand am Freitag hat sich also keine weitere Person mit dem Corona-Virus infiziert.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Mull und Laaß versicherten, dass „alles getan wird, um die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Patienten zu gewährleisten“. Und: Leider komme es trotz größtmöglicher Sicherheitsmaßnahmen in bedauerlichen Ausnahmefällen weltweit bei Personal des Gesundheitswesens zu Infektionen mit dem Corona-Virus. Das RKI habe dafür einen speziellen Maßnahmenkatalog entwickelt, der auch im Peiner Fall genauestens abgearbeitet worden sei und werde.

Ärzte-Bund begrüßt Rückkauf-Pläne

Ebenfalls am Freitag hat der Marburger Bund Niedersachsen (Berufsverband und Fachgewerkschaft für Ärzte) zur geplanten Rekommunalisierung des Peiner Klinikums Stellung bezogen. Vorsitzender Hans Martin Wollenberg begrüßte die Rückkauf-Pläne des Landkreises Peine. „Wir freuen uns über diese neuesten Entwicklungen und begrüßen den Beschluss zur kommunalen Übernahme. Die Perspektive, die sich hiermit für die rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnet, ist ein wichtiges Signal. Wir hoffen, dass der Zustand der Ungewissheit, der schon viel zu lange auf der Belegschaft lastet, damit ein baldiges Ende findet.“

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Die mehr als 12.000 vom Betriebsrat gesammelten Unterschriften für den Erhalt des Peiner Klinikums und die Berücksichtigung des Klinikums durch das Land Niedersachsen bei der Krankenhausplanung (wir berichteten) sprächen für sich: Das insolvente Klinikum sei von hoher regionaler Bedeutung und dessen Erhalt von gesamtgesellschaftlichen Interesse.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Hans Martin Wollenberg, Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen. Foto: Christian Wyrwa(FREELENS POOL)

Zugleich mahnte Wollenberg mit Nachdruck, die aktuell bestehende Tarifbindung des Klinikums über die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) dürfe im Zuge der Rekommunalisierung nicht in Frage gestellt werden. „Wir fordern, dass dieser Tarif im Grundsatz ohne Abstriche und Kompromisse beibehalten wird! Tarifflucht darf es unter kommunaler Trägerschaft nicht geben!“

Alle Beteiligten sollten den „Restart“ unter kommunaler Trägerschaft auch als Chance für das Klinikum begreifen, sich in seiner Attraktivität als Arbeitgeber neu zu definieren – und tariflich gesicherte Arbeitsbedingungen gehörten unbedingt dazu. Nur so könnte qualifiziertes Personal gehalten und auch dazu gewonnen werden, um die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig sicherzustellen und konkurrenzfähig zu bleiben.

Wollenberg erklärte: „Das Klinikum Peine kann nur gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in eine erfolgreiche Zukunft gehen – und mit der Entscheidung für die Rekommunalisierung ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung erfolgt.“

Eine direkte Antwort aus dem Kreishaus darauf übermittelte Laaß auf Nachfrage unserer Zeitung: „Angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt ist davon auszugehen, dass bei einer Beteiligung des Landkreises am Klinikum Peine die üblichen tariflichen Grundlagen zur Anwendung kommen.“

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick