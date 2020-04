China-Partner Nanchang schickt 20.000 Masken nach Peine

„A friend in need, is a friend indeed.“ Diese englische Redewendung kann in der Partnerschaft zwischen Nanchang und dem Landkreis Peine jetzt wörtlich genommen werden – ein Freund, der uns in der Not beisteht, ist ein wahrer Freund. Mit diesem Gruß sind jetzt fünf große Pakete bei der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (Wito; Groß Ilsede) eingetroffen. Der Inhalt der Pakete: 20.000 Einweg-Schutzmasken, gespendet von der chinesischen Partnerstadt Nanchang.

„Wir sind sehr berührt von dieser großzügigen Geste und dankbar für die Unterstützung aus unserer chinesischen Partnerstadt", erklärte dazu Erster Kreisrat Henning Heiß, „die Spende aus Nanchang können wir in der aktuellen Krise gut gebrauchen. Wie von unseren chinesischen Partnern betont, sehen wir auch, wie wichtig die internationale Kooperation im Kampf gegen die Pandemie ist." Die 20.000 Schutzmasken, nach ISO-Standard geeignet und mit CE-Zertifizierung, werden vom Krisenstab des Landkreises Peine unter anderem an Rettungsdienste, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen verteilt, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Peiner Kreishaus. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Melitta Arz, Koordinatorin für die Landkreis-Partnerschaften bei der Wito-Gesellschaft, informierte, dass Nanchang Ende März besorgt nach der Lage im Landkreis gefragt und die Spende angekündigt hatte. Im Kampf gegen die Pandemie halte Nanchang die internationale Kooperation für wichtig. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Arz schilderte weiter: „Die Pakete haben eine wahre Odyssee hinter sich: von Nanchang wurden sie mit dem Schiff nach Incheon in Südkorea gebracht, von dort aus dann mit der Silk Way West Airlines nach Baku in Aserbaidschan und weiter mit der Sky Gates Airlines nach Frankfurt-Hahn geflogen." Die Lage in in der Partnerstadt Nanchang habe sich inzwischen soweit entspannt, dass bereits seit dem 7. April der Schulbesuch der 9. und 12. Klassen der Nanchang Foreign Language School, der Landkreis-Partnerschule, wieder aufgenommen worden sei, berichtete Arz weiter über die aktuelle Situation in der Millionen-Metropole. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Der Peiner Landrat Franz Einhaus will Bürgermeister von Nanchang, Huang Xizhong, in einem persönlichen Brief für die Hilfe danken. Informationen zur Partnerschaft Peine-Nanchang: - 13. Oktober 2009: Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages in Nanchang, Hauptstadt der Provinz Jiangxi in Südostchina, zwischen Landrat Franz Einhaus und Bürgermeister Hu Xian - Seit August 2007 koordiniert Melitta Arz, Mitarbeiterin bei der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine, die Landkreis-Kontakte und die Partnerschaft. - 10-jährige Partnerschaft und 12-jährige Kontakte: 20 Begegnungen von rund 143 Vertretern aus Politik, Verwaltung und dem Unternehmensbereich aus Nanchang und dem Landkreis Peine - Die Partnerschaft wird im Rahmen regelmäßiger Delegationsbesuche und durch intensive Beziehungen zwischen Schülern, Wirtschaftsvertretern sowie Fachleuten aus der Wasserwirtschaft, hier Norddeutsches Wasserzentrum e.V., mit Leben gefüllt. - Leuchtturmprojekt: seit März 2010 bisher 6 Runden des Schüleraustauschs zwischen 5 Landkreis-Gymnasien sowie Mittelschulen aus Nanchang Insgesamt 240 Schüler und 60 Lehrkräfte waren seit 2010 zum Austausch für jeweils 2 Wochen in den jeweiligen Partnerländern. - Gründung des gemeinnützigen Vereins „Schulpartnerschaften Nanchang e.V." im Januar 2010 zur Einwerbung von Spendengeldern für den Schulaustausch. www.schulpartnerschaften-nanchang.de; Vorsitzende ist Melitta Arz. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick