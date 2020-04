Vöhrum. In Vöhrum haben bislang nicht ermittelte Täter bei einem Einbruchsversuch versagt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Einbruchsversuch scheitert in Vöhrum

Einen missglückten Einbruchsversuch haben bislang nicht ermittelte Täter in der Straße Am Sportplatz in Vöhrum unternommen.

In der Zeit vom Donnerstag, 16. April, gegen 17 Uhr bis Mittwoch, 22. April, gegen 7.45 Uhr versuchten die Täter gewaltsam in das Haus einzubrechen, was ihnen aus bislang nicht geklärter Ursache misslang, wie die Polizei mitteilt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Peine unter: (05171) 9990.