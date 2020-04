Allein die Odyssee der Peinerin Sonja Grabe und ihrer Familie von Peine nach Kenia und zurück ist eine coronabedingte Geschichte wert. Aber sie hat einen Randaspekt, der eigentlich fast noch wichtiger ist: Was macht Corona mit uns, was ändert sich schlagartig, was bestimmt unser (neues) Denken?

Für die Peinerin Sonja Grabe (45) war es bis vor kurzem eigentlich sehr klar: „Ich lebe in der Welt, meine Kinder auch.“ Sie selbst lebte und arbeitete auch schon in Florenz, inzwischen ist sie in Peine selbstständig tätig, derzeit wie viele im Homeoffice.

Töchter sollten ein Jahr in Kenia zur Schule gehen

Sie ist geschieden von ihrem Mann. Der ist Deutscher, arbeitet für einen Konzern aus Braunschweig und leitet das Engeneering in Nairobi in Kenia. Im vergangenen Jahr entschieden sie gemeinsam, dass die jüngeren beiden ihrer drei Töchter (10 und 12 Jahre alt) in Nairobi ein Jahr auf die Deutsche Auslandsschule/Michael-Grizmek-Schule gehen.

Fast nichts erweitert mehr den Horizont, als vermeintlich fremde Länder und Kulturen kennenzulernen und dort einen Teil seines Lebens zu verbringen. „Und eventuell erhöht es auch die Wertschätzung für das Leben hier in Deutschland“, erzählt Sonja Grabe im Gespräch mit unserer Zeitung.

Alles lief wie geplant, doch dann kam Corona

Es war eine freie Entscheidung der Eltern für die Kinder, die nun schon seit Juli 2919 in Kenia waren. „Die Schule und die Gegend sind sehr sicher, ich hatte keine Angst! Der Flug nach Kenia kostete 500 Euro. Ich dachte, wenn es nicht läuft, kann ich jederzeit hinfliegen und die Kinder holen“, sagt die Peinerin. „Es war auch eine Entlastung. Ich bin alleinerziehend, habe noch eine dritte Tochter.“ Alles lief wie geplant. Doch dann kam Corona.

Nicht in die USA flüchten

Natürlich dachte Sonja Grabe mit ihrem Ex-Mann, der mit einer US-Amerikanerin wieder verheiratet ist, sofort daran, die Kinder aus Kenia rauszuholen. Auch US-Bürger sollten evakuiert werden. Die Idee, dass ihre beiden jüngeren Töchter mit dem Ex und der neuen Ehefrau in die USA flüchten, gefiel Sonja Grabe gar nicht. Die Idee, eine Zehn- und Zwölfjährige alleine in ein Flugzeug nach Deutschland zu setzen, gefiel wiederum dem Ex-Mann nicht. Der hat keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, hätte daher auch schon zur damaligen Zeit wohl nicht einreisen dürfen. Selbst wenn, wäre er wegen der Reisebeschränkungen nicht mehr direkt zurück nach Kenia gekommen.

British Airways flog damals noch aus Kenia ab, nahm aber keine Kinder ohne Begleitung mit. Wegen des Rückholprogramms der deutschen Bundesregierung wurde Kontakt mit der deutschen Botschaft aufgenommen. Die beiden Töchter kamen auf die Liste für einen gesonderten Rückflug nach Deutschland, den sie auch alleine antreten durften.

Zunächst von von Nairobi nach Mombasa

Der Flug ging allerdings von Mombasa. „Das ist rund 600 Kilometer weit weg von Nairobi“, sagt Sonja Grabe. Da es zu dieser Zeit auch in Kenia schon Reisebeschränkungen gab, Hotels schon geschlossen waren, war klar: Mit dem Auto geht das nicht. Dann gab es doch noch einen Flug von Nairobi nach Mombasa. Der Ex-Mann und seine neue Ehefrau nahmen diesen mit den beiden Töchtern. Und es war sogar noch eine Nacht in einem Hotel vor Ort möglich.

Keine Corona-Checks in Frankfurt am Flughafen

Die Töchter von Sonja Grabe aus Peine auf dem Flughafen in Nairobi. Von dort ging es nach Mombasa und dann nach Frankfurt. Foto: Privat

Am nächsten Tag ging es für die beiden Töchter mit einem von der Bundesregierung gechartertem Sonderflug von Kenia nach Frankfurt am Main. „In Mombasa wurde einmal Fieber gemessen, in Frankfurt gab es gar keine Kontrollen und keine Abstandsregelungen“, erzählt Sonja Grabe von der Ankunft am Frankfurter Flughafen, allerdings schon vor mehr als drei Wochen. Eine Nachfrage beim „Bürgertelefon“ ergab zu diesem Zeitpunkt noch: Eine Quarantäne ist nach der Einreise nicht nötig.

Weil sie nicht wusste, wie die Straßen- und Raststättenverhältnisse sein werden und ob der private PKW reicht, um die Kinder mit schweren Koffern, Rucksäcken und Computerausrüstungen zurück nach Peine fahren zu können, fuhr Sonja Grabe mit dem so gut wie leeren Zug nach Frankfurt zum Flughafen, wo sie ihre Töchter abends in Empfang nehmen konnte. Zum Glück gab es doch noch ein offenes Hotel in Flughafennähe.

Endlich sicher in Peine

Am nächsten Morgen ging es gemeinsam mit Sack und Pack im Zug zurück nach Peine. „Vom Bahnhof haben wir die Koffer nach Hause gezogen“, zusammen mit der dritten Tochter (17), erzählt die Mutter, die mit ihren Kindern in der Peiner Innenstadt wohnt.

Nach der Odyssee gab es viel Anlass zum Nachdenken. „Ich bin sehr dankbar, alles hat gut geklappt!“, sagt Sonja Grabe. Aber es sei ihr schnell bewusst geworden, was bisher selbstverständlich war und nun auf einmal extrem an Bedeutung gewonnen hat: Ein Reisepass, ein Aufenthaltstitel, offene oder geschlossene Grenzen – schlicht die individuelle Freiheit.

„Da habe ich es auf einmal als bedrohlich empfunden!“

„Wie empfindlich unserer Sicherheitsgefühl ist...“, stellt die Mutter auch fest. Zunächst ist alles geplant, geregelt und sicher mit ihren beiden Töchtern in Kenia. Dann ist die Welt wegen des Coronavirus eine andere. „Da habe ich es auf einmal als bedrohlich empfunden!“ Fragen und Ängste prasselten auf Sonja Grabe ein: „Komme ich noch hin zu meinen Kindern? Wann sehe ich sie wieder?“

Zudem gelten auf einmal neue Regeln und auch neue Gesetze. Auch das bewegt die Peinerin. Sicher, der Schutz der Menschen vor dem Virus gehe vor. Aber dennoch treiben sie auch Sorgen wegen einer dauerhaften Aufgabe bisheriger Freiheiten um. Zwar könne eine Corona-App sicher helfen, aber sie schränke auch ein und sei eine neue Kontrolle der Menschen.

Homeschooling in Kenia läuft sehr gut

„Und was passiert mit Kenia?“, fragt sich Sonja Grabe auch. Zudem: Wann geht es in Deutschland wie mit den Schulen konkret weiter? Offiziell sind ihre beiden jüngeren Töchter noch in der Schule in Kenia. Digital nehmen sie bis auf weiteres von Peine aus am Homeschooling ihrer Schule in Nairobi teil. „Das ist sehr gut gemacht!“, lobt die Mutter. Von ihrer zwölfjährigen Tochter weiß sie, dass diese gerne auch länger als das eine Jahr in Kenia bleiben möchte. „Aber wann kann man da wieder hin, wann sind die Flughäfen wieder offen?“ Viel muss abgewartet werden dieser Tage, vieles ist unsicher.

Angst vor Unruhen in den Armenvierteln

Und in einigen Regionen in Kenia stellen sich solche persönlichen, bewegenden oder schlicht Fragen zum gesundheitlichen Schutz vor Corona nicht. „In den Slums können die kein Abstand halten. Die haben auch kein Wasser zum Händewaschen. Viele arbeiten als Tagelöhner, um sich so einmal am Tag Essen kaufen zu können. Das geht derzeit oft nicht mehr“, beschreibt die Peinerin die Situation vieler Armer in Kenia. Im schlechtesten Fall könnten Unruhen die Folge sein.

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick

