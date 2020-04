Einstimmig hat der Kreisausschuss des Peiner Kreistags am Mittwochabend die Verwaltung beauftragt, den Kauf des Peiner Klinikums vorzubereiten: Damit kann der Landkreis im Insolvenzverfahren für dieses Krankenhaus die notwendigen Schritte einleiten.

Landrat Franz Einhaus zufolge wird sich der Kreis „mit all seiner Kraft für den Erwerb des Klinikums einsetzen“, um es in eine positive Zukunft zu führen. An die Mitarbeiter des Klinikums appelliert der Verwaltungschef, „durchzuhalten und zu dem Krankenhaus zu stehen“.

Gleichzeitig stellt die Gewerkschaft Verdi aber fest: Das Klinikum blute aus – immer mehr Personal verlasse das Haus, und die AKH-Geschäftsführung in Celle schaue tatenlos zu. Der Betriebsrat des Peiner Klinikums teilt mit: Über 12.300 Unterschriften seien bei seiner Unterschriftenaktion zusammengekommen, um der Forderung nach Erhalt des Krankenhauses Nachdruck verleihen.