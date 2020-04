Unfall mit E-Bikes in Peine – ein Verletzter

Eine 65-jährige Peinerin hat am Samstag gegen 17 Uhr einem Vechelder (68) mit ihrem E-Bike die Vorfahrt genommen. Der Mann fuhr mit seinem E-Bike als Letzter einer Dreiergruppe den in Fahrtrichtung linksseitigen Radweg von Eixe in Richtung Peine. Die Unfallverursacherin wollte laut Polizei mit ihrem E-Bike von einem Waldweg nach rechts auf diesen Radweg in Richtung Eixe abbiegen. Während die ersten beiden der Dreiergruppe ihr ausweichen konnten, musste der 68-Jährige stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und musste sich im Klinikum behandeln lassen. An seinem E-Bike entstand ein Schaden von 100 Euro. Gegen die Peinerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

