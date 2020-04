Feierabend mit Corona: Meerdorfer spielen unfrei nach Loriot

Corona kann einem schon ganz schön auf die Nerven gehen – Stichwort: Kontaktbeschränkungen. Doch Lachen ist immer gesund, gewissermaßen die beste Medizin – gerade in solchen harten Zeiten wie diesen. Und so hat sich Albrecht („Ali“) Schultze, Initiator der Kleinkunstbühne „teatr dach“ in Meerdorf, Dach), an den legendären Loriot-Sketch „Feierabend“ erinnert und unter dem Titel „Corona-Zeiten (unfrei nach Loriot“) umgeschrieben. „Den Impuls dazu haben wir durch einen Artikel in der Braunschweiger Zeitung mit dem Titel ,Loriot passt perfekt zur Krise’ bekommen“, verrät sich Schultze. Unter youtu.be/msXW4Eo6NWk ist der Sketch im Internet zu sehen.

„ER sitzt auf einem Sessel, dahinter ein Bügelbrett, eine Wäscheleine. Sie: (zieht ein Bügeleisen mit langem Kabel herein als sei es ein Hund) Komm, komm, na komm schon. So ist fein. Und hopp! (zieht den „Hund“ aufs Bügelbrett und singt dabei nach der Melodie MARINA): Corona, Corona, Corona, du bist ja das Blödste der Welt.... Corona, Corona, Corona, du bist ja das Blödste der Welt....(und dann nach der Melodie von Ramona): Corona, zum Abschied sag ich dir Good bye, Corona, die Zeit geht nicht so schnell vorbei. Verzag nicht und frag nicht, denn in Gedanken bin ich bei dir...(Sie bügelt und ruft dann:) Hermann?

Er: (zieht schnell seine Maske aufs Gesicht) Ja?

Sie: Was machst du da?

Er: (neutral) Nichts.

Sie: Nichts? Wieso nichts?

Er: Ich mache nichts.

Sie: Gar nichts?

Er: Nein.

Sie: Überhaupt nichts?

Er: (leicht genervt) Nein, ich sitze hier.

Sie: Du sitzt da?

Er: Ja.

Sie: (genervt) Aber irgendwas machst du doch?

Er: Nein.

Sie: Denkst du irgendwas?

Er: Nichts Besonderes.

Sie: Nichts besonderes?

Er: Nur an das Kontaktverbot.

Sie: Kontaktverbot?

Er: Na ja, wegen dem Virus.

Sie: Ach ja. - ( Pause, Pause, Pause. Sie bügelt weiter) Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest.

Er: (genervt) Nein, nein!

Sie: Ich bringe dir deinen Mantel. (will ihn holen)

Er: Nein, danke.

Sie: Aber es ist zu kalt ohne Mantel.

Er: Ich gehe ja nicht spazieren.

Sie: Aber eben wolltest du doch noch?

Er: (sehr genervt) Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.

Sie: Ich? – phh! – mir ist es völlig egal, ob du spazieren gehst.

Er: Gut. (Pause)

Sie: (stichelt) Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Du musst ja niemanden anniesen!

Er: Nein, schaden könnte es nicht.

Sie: Das Anniesen?

Er: Nein, das Spazierengehen.

Sie: (genervt) Also, was willst du denn nun?

Er: Ich möchte hier sitzen.

Sie: (völlig genervt) Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?

Er: (lauter werdend) Ich – möchte – hier – sitzen.

Sie: Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen.

Er: Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.

Sie: Sitzen? Bis Ende Mai?

Er: Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.

Sie: Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.

Er: (entnervt) Ich sag’ ja nichts mehr. (Pause)

Sie: Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.

Er: Ja

Sie: Liest du was?

Er: (gereizt) Im Moment nicht.

Sie: Dann lies doch mal was.

Er: Nachher, nachher vielleicht.

Sie: Hol dir doch die Zeitung. Da steht drin, dass durch das Zuhausebleiben die Menschen an ihre psychischen Grenzen kommen. Das fördert Aggressionen.

Er: Ja. Ich weiß. - Aber ich möchte erst noch etwas hier sitzen.

Sie: Soll ich sie dir holen?

Er: Was?

Sie: Die Braunschweiger.

Er: (resigniert) Nein, nein, vielen Dank.

Sie: (entrüstet) Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Zeitung holen. Hallo!

Er: (leicht wütend) Ich möchte jetzt nicht lesen.

Sie: Mal möchtest du lesen, mal nicht.

Er: (wütend) Ich möchte einfach hier sitzen.

Sie: Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Wir sind doch nicht in Quarantäne!

Er: (wütend) Das tue ich ja.

Sie: Dann quengel doch nicht dauernd so rum. (Pause) Hermann? Bist du taub?

Er: (wütend) Nein, nein.

Sie: Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.

Er: (noch wütender) Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.

Sie: Sei doch nicht gleich so aggressiv.

Er: (laut) Ich bin doch nicht aggressiv.

Sie: Warum schreist du mich dann so an?

Er: (brüllt) Ich schreie dich nicht an!“