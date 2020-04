„The Voice Kids“ – Michelle aus Wendeburg-Neubrück ist raus

So sind nun einmal die Regeln der Musik-Castingshow „The Voice Kinds“ für Kinder von 8 bis 14 Jahren des Privat-Fernsehsenders Sat.1: Jurymitglied und Coach Max Giesinger – selbst erfolgreicher Sänger, Songwriter und Musikproduzent – durfte in der „Battle Round“, die Ostersonntag ausgestrahlt wurde, nur ein Talent aus seinem Team für die nächste Runde auswählen. Seine Wahl fiel auf den 12-jährigen Nils aus Grödlitz in Sachsen, und damit leider nicht auf die 14-jährige Michelle Kobusch Andrango aus Wendeburg-Neubrück.

Michelle hatte zusammen mit ihren Teamkollegen Nils sowie den Zwillingen Charis und Joleen (14; Rehna, Mecklenburg-Vorpommern) das Stück „Traffic Lights“ von Lena Meyer-Landrut vorgetragen. Das Aus für Michelle ist einerseits schmerzlich, aber dennoch hat sich für die 14-Jährige mit der Teilnahme an der Castingshow ein langgehegter Traum erfüllt. Für sie, wie sie selbst erzählt, steht schon längst fest, dass sie später einmal professionell singen und Musik machen möchte. Die Schülerin des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums in Vechelde nimmt in Braunschweig Gesangs- und Gitarrenunterricht – und „The Voice Kids“ verfolgt sie schon seit Jahren im Fernsehen.

Nach ihrer Anmeldung bei der Castingshow im Sommer vorigen Jahres ging es zunächst Schlag auf Schlag. Schnell kam die Einladung zum Vorsingen in Berlin, und bei den „Blind Auditions“ – die Prominenten-Jury sieht die Talente nicht und trifft ihre Wahl nur mit dem Gehör – drehte sich Max Giesinger schon nach wenigen Takten nach Michelle um. Das passte, denn Giesinger war auch Michelles Favorit.

Auch von Lena Meyer-Landrut bekam die Neubrückerin ein schönes Kompliment. Die Sängerin war ebenfalls von der Stimme der 14-Jährigen und ihrem Auftreten beeindruckt – und sie ärgerte sich, nicht schneller als Giesinger auf den „Buzzer“ gedrückt zu haben, um das Talent aus dem Peiner Land in ihr Team zu holen.

Die nächste Folge von „The Voice Kids“ am Sonntag, 19. April, 20.15 Uhr, wird die 14-Jährige mit familiären Wurzeln in Ecuador nun in Neubrück vorm Fernseher verfolgen – aber der große Traum von der professionellen Musikkarriere ist damit keineswegs ausgeträumt. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.