Kreismusikschule Peine spielt für Senioren in Heimen

„Horch was kommt von draußen rein“ - mit diesem Volkslied eröffneten Christiane Rosenberger, Harfe, und Larissa Becker (Cello) von der Kreismusikschule Peine am Samstagnachmittag ihr kleines Platzkonzert vor dem Seniorenzentrum am Herzberg in Peine. Ein bestens passender Titel: Wer horchte, das waren die Senioren an den Fenstern - und was von draußen reinkam, das waren wunderschöne Klänge, Volkslieder wie „Im Märzen der Bauer“, „Du, du...