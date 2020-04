Peine – 89-Jähriger aus Seniorenheim erster Corona-Todesfall

Trotz aller Hoffnungen war es nicht auszuschließen, es musste damit gerechnet werden: Am Donnerstag meldete das Kreis-Gesundheitsamt die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Peine. Um 11.19 Uhr meldete Landkreissprecher Fabian Laaß den ersten Todesfall: Ein 89 Jahre alter Mann, positiv auf das Virus getestet und im Klinikum Peine in Behandlung, war in der Nacht zuvor verstorben. Der Mann hatte, wie Laaß...