Kreis Peine: Arbeitslosenzahl sinkt – aber vor Corona

Wie der DRK-Shop haben viele Läden an der Hildesheimer Straße in Vechelde geschlossen – mit erheblichen negativen Folgen für den Arbeitsmarkt.

Peine. Die Bundesagentur nennt eine Quote von 4,5 Prozent für den Landkreis Peine – Stichtag ist aber der 12. März, also vor den Einschränkungen.

Von rückläufigen Arbeitslosenzahlen im Landkreis Peine im März spricht die Bundesagentur für Arbeit in Hildesheim. Allerdings: Die Zahlen beziehen sich nur auf die Zeit bis Donnerstag, 12. März – die Corona-Pandemie in der Folgezeit mit Geschäftsschließungen, Kurzarbeit und anderen negativen Folgen für die Wirtschaft ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Am Stichtag 12. März waren laut Bundesagentur kreisweit exakt 3292 Personen arbeitslos gemeldet: „Das entspricht einem Rückgang von 66 Personen – also minus zwei Prozent – gegenüber dem Vormonat Februar.“ Im Vergleich zum März 2019 sei die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Peine um sieben Personen (plus 0,2 Prozent) angestiegen. Insgesamt betrug die Arbeitslosenquote betrug am 12. März 4,5 Prozent (Vormonat Februar: 4,6 Prozent).

Im Bereich des Jobcenters des Landkreises Peine (Arbeitslosengeld II/(Hartz IV) hat die Arbeitslosigkeit am 12. März gegenüber dem Vormonat bei 1995 Personen stagniert: Sie hat jedoch um 4,2 Prozent (88 Personen) unter dem Wert im März 2019 gelegen.

Zur Kurzarbeit, die im Landkreis Peine nach dem 12. März beantragt worden ist, hat die Bundesagentur noch keine gesicherten Daten. „Welche Folgen die Pandemie auf den Arbeitsmarkt hat, können wir frühestens ab dem nächsten Monat beginnen zu bilanzieren und dokumentieren“ stellt Evelyne Beger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur, klar.