Autodieb in Schwicheldt gibt an, infiziert zu sein

Die Polizei Peine ermittelt nach einem Zwischenfall mit einem möglicherweise mit dem Corona-Virus infizierten Täter. Nach Stand der Ermittlungen hatte der 22-Jährige am Montag gegen 5.45 Uhr an der Haustür einer Familie an der Straße Im Weidengrund in Schwicheldt geklingelt, die Bewohnerin hatte geöffnet und einen kurzen Dialog mit dem Mann, der sich wieder von der Eingangstür entfernte, sich aber offenbar weiter auf dem Grundstück der Familie aufhielt.

Täter sitzt im Fahrzeug

Der Hauseigentümer begab sich schließlich in seinen Garten und konnte nach kurzer Zeit Licht in seiner Garage feststellen, berichtet die Polizei weiter. Er habe auf dem Fahrersitz seines Autos den Mann entdeckt, der zuvor an der Wohnungstür geklingelt hatte. Der Motor sei bereits gestartet und das Garagentor geöffnet worden.

Hauseigentümer wird verletzt

Der Eigentümer habe nun versucht, die Fahrertür zu öffnen. Das Auto habe sich kurz in Bewegung gesetzt, bis er den Fahrzeugschlüssel habe abziehen können. Im weiteren Verlauf kam es schließlich im Garten zu einer Rangelei. Der Täter konnte, nachdem der Hauseigentümer zu Fall kam und sich leicht verletzte, flüchten, so die Polizei weiter.

In der Nähe entdeckt

Während der Fahndung habe der mutmaßliche Täter von der Polizei im Nahbereich gestellt werden können. Beim Überführen des Mannes zur Dienststelle habe dieser mehrfach geäußert, dass er mit dem Corona-Virus infiziert sei.

Test läuft

Die Polizei prüfe nun, ob der Mann tatsächlich infiziert ist. Mehrere Beamte der Polizei hätten mit dem Mann Kontakt gehabt. Hierzu gebe es einen engen Austausch mit dem Gesundheitsamt in Peine.

Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls

Die Polizei habe zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eines Fahrrades einleiten müssen, da der 22-jährige mit einem Rad zum Tatort gefahren sei. Weiterhin habe er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Eine Blutprobe sei angeordnet worden. Angaben zum möglichen Promillewert könnten derzeit nicht gemacht werden.