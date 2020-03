Die Realschule Vechelde öffnet einen Tag lang ihre Türen

Zum Tag der offenen Tür der Realschule Vechelde Ende Februar sind viele Viertklässler erschienen, um sich die Schule zusammen mit ihren Eltern anzusehen. Alle Plätze waren, wie die Schule mitteilt, besetzt, und bei den Stehplätzen wurde es auch schon eng. In entspannter Atmosphäre konnten die Eltern das Schulgebäude erkunden, Informationen sammeln, mit der Schulleitung und den Lehrkräften alle wichtigen Fragen klären, das pädagogische Konzept der Schule kennenlernen sowie Kaffee und Kuchen genießen. In der Zwischenzeit haben die Kinder das Gebäude erobern und in den verschiedenen Fachräumen Experimente und Bastelaufgaben machen. Begleitet wurden sie von Schülern, die bereits an der Schule sind. Einigen Kindern gefiel vor allem das Schlagzeug im Musikraum, andere bauten das Körpermodel im Biologiebereich erfolgreich zusammen. Und am Ende war das Buffet, das durch den Rewe in Vechelde unterstützt wurde, fast leer.

Vom 11. Mai bis zum 15. Mai können Kinder bei der Realschule angemeldet werden. Die Anmeldungen können zwischen 7.30 und 14 Uhr dort durchgeführt werden.