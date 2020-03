Corona – Zahl der Infizierten im Kreis Peine steigt auf elf

In diesem Raum des Corona-Testzentrums in Peine (ehemaliges Werksgasthaus) werden die Abstriche bei den Menschen gemacht – hier ein Foto von der Vorstellung des Zentrums mit einigen Offiziellen.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt täglich weiter an – bundesweit, niedersachsenweit, landkreisweit: Im Kreisgebiet sind zwei neue Coronafälle dazugekommen, die Gesamtzahl ist somit auf elf gestiegen – das bestätigt Kreissprecher Fabian Laaß am heutigen Donnerstag.

„Das Kreis-Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und kontaktiert sie“, setzt Laaß hinzu. Entsprechende Maßnahmen werden je nach Fall eingeleitet. Die erkrankten Personen sind nach den Worten des Sprechers isoliert. Im, gesamten Landkreis Peine sind derzeit mehr als 60 Menschen – die meisten von ihnen Corona-Verdachtsfälle – auf behördlicher Anordnung in häuslicher Quarantäne. Die Kreisverwaltung geht nach wie vor von einer noch weiter steigenden Anzahl von Corona-Infizierten im Kreisgebiet aus.

Am Bürgertelefon des Landkreises, an das sich Peiner mit ihren Fragen zum Thema Corona wenden können, wurden laut Laaß zuletzt täglich rund 100 und mehr Anrufe registriert. Das Corona-Bürgertelefon ist unter (05171) 401-7777 erreichbar. Montags bis freitags können Bürger ihre Fragen zum Coronavirus von 8.30 bis 16 Uhr an die eingesetzten Mitarbeiter der Kreisverwaltung richten, am Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Das Corona-Testzentrum des Kreis-Gesundheitsamts ist im ehemaligen Werksgasthaus in Peine, Gerhard-Lucas-Meyer-Straße 8, eingerichtet. Das Zentrum ist täglich von 12 bis 14 Uhr geöffnet – dort sollen sich aber nur Menschen nach telefonischer Absprache mit ihrem Hausarzt testen lassen. Termine für Tests am Wochenende können am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter (0 51 71) 4017051 vereinbart werden. Es ist für die Abwicklung wichtig, dass Bürger das Zentrum nicht ohne einen vereinbarten Termin aufsuchen. Das Gesundheitsamt ist zuständig für die Untersuchung von Reiserückkehrern aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen sowie für die von Hausärzten überwiesenen Patienten.

