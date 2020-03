Corona – erste bestätigte Fälle im Landkreis Peine

Im Corona-Testzentrum in Peine wurden am Freitag vier Abstriche genommen.

Es war abzusehen und nun ist es auch passiert: Der Landkreis Peine meldete am Freitagnachmittag die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Peine.

Es habe am Freitag vier Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen im Testzentrum in Peine gegeben, so Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Bei zwei Personen habe sich der Verdacht bestätigt. Und: „Das Gesundheitsamt des Landkreises Peine arbeitet auf Hochtouren, um die Kontaktpersonen zu identifizieren und zu informieren sowie geeignete Maßnahmen zu treffen.“

Die beiden erkrankten Personen seien in Quarantäne gesetzt worden.

Hier gibt es alle Informationen: https://www.peiner-nachrichten.de/niedersachsen/article228579721/Corona-Virus-in-Braunschweig-Wolfsburg-Salzgitter-Gifhorn-Helmstedt-Peine-Wolfenbuettel-alle-Informationen-auf-einen-Blick.html