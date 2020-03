Coronavirus verzögert „Lovemobil“-Kinostart auch in Peine

Für ihren ersten „Künstlerischen Dokumentarfilm, der nun in die Kinos kommt, hat sich die gebürtige Gifhornerin Elke Margarete Lehrenkrauss ein sensibles Thema ausgewählt: den Alltag der Sexarbeiterinnen in den sogenannten „Lovemobilen“. Diese Wohnwagen gehören in Niedersachsen förmlich zum...