Peiner gedenken der Opfer von Hanau

Unablässig strömten die Besucher am Sonnabend in die St.-Jakobi-Kirche. Der Gesprächskreis Christen und Muslime hatte unter dem Motto „Wir stehen zusammen – es ist fünf vor zwölf!“ zum Gedenken an die Opfer von Hanau eingeladen. Mehr als 300 Besucher unterschiedlicher Konfession und Weltanschauung...