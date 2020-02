Coronavirus – Peine verstärkt vorsorglich alle Vorbereitungen

Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in inzwischen mehr als 40 Ländern ist die Welt nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einem entscheidenden Punkt. „Das Virus hat pandemisches Potenzial“, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten.“ Angesichts der Entwicklungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus auch die...