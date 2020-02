Andreaskirche Gadenstedt feiert Jubiläum: 600 Jahre Kirchweihe

Mit dabei waren die ehemaligen Patrone der Kirchengemeinde Edith und Bartold von Gadenstedt aus Bockenem, aber auch viele Menschen, die ihre Verbundenheit mit der Gadenstedter Kirche ausdrücken wollten, heißt es in der Mitteilung.

Zu Beginn sei Pastor Norbert Paul auf die Baugeschichte der Kirche eingegangen: „Wir wollen keine Steine feiern, sondern die Menschen, die in diesem Bauwerk Trost und Zuversicht fanden, die auf Gottes Wort gehört haben, die mit Dank und Lob gebetet und gesungen haben.“ Pastor Dominik Rohrlack habe alle Teilnehmer begrüßt. Beide Pastoren hätten sich auch die Liturgie geteilt, die Lesungen und Gebete, während Kirchen- und Posaunenchor die musikalischen Teile mitgestaltet hätten.

Die Predigt habe Pastor i.R. Johannes Achilles gehalten, der Ende der 70er-Jahre für gut vier Jahre in der Gemeinde die Pfarrstelle innegehabt habe. Er habe über das Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberg gesprochen. In diesem Gleichnis bezahle der Weinbergbesitzer die Arbeiter mit demselben Lohn – egal, wie lange sie gearbeitet haben. „Das“, so wird Achilles zitiert, „widerspricht unserem menschlichen Gerechtigkeitsgefühl.“ Aber es habe eben auch heute jeder unterschiedliche Startbedingungen, so Achilles weiter. Während viele Menschen in unserem Land im Wohlstand leben könnten, seien andere eben auf die Grundsicherung oder Grundrente angewiesen, weil sie alleinerziehend seien, weil sie Angehörige pflegten, weil sie noch Auswirkungen von Flucht und Vertreibung verarbeiten müssten.

Im Anschluss ging es im Gemeindehaus bei einem Empfang weiter. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mit dem ehemaligen Gadenstedter Pastor auszutauschen. Mit den Veranstaltungen zum Jubiläum geht es weiter am Samstag, 14. März. Dann spielt ab 18 Uhr der Spielmannszug Groß Bülten. Der Eintritt ist frei.