Peine: 20-jähriger Autofahrer mit Tempo 148 auf B 65 geblitzt

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Bundesstraße 65 in Höhe Rosenthal mit Tempo 148 geblitzt worden. Er war in der 70er-Zone mit seinem Golf in Richtung Peine unterwegs.

20-jähriger Autofahrer ist auf der B 65 bei Peine 73 Stundenkilometer zu schnell unterwegs – 1200 Euro Bußgeld

Kurz vor dem Abzweig zur Kreisstraße 33 Richtung Vöhrum und der Lindenbergstraße (Rosenthal) ist ein stationärer Blitzer errichtet worden, da es sich um einen Unfallschwerpunkt – Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit – handelt, wie Peines Landkreis-Sprecher Fabian Laaß mitteilt.

Nach Abzug der Toleranz war der 20-Jährige noch 73 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Normalerweise, so Laaß, würde dies ein Bußgeld von 600 Euro bedeuten – da der Golf-Fahrer allerdings mehr als 50 Prozent der erlaubten Höchstgeschwindigkeit überschritten hat, verdoppelt sich das Bußgeld auf 1200 Euro. Außerdem erhält er drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Peiner Raser ist noch in der Probezeit

Da der 20-Jährige noch in der Probezeit ist, wird er zusätzlich auch noch Post von der Führerscheinstelle bekommen. red