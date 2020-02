Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen kommt

Am 1. März tritt bundesweit die Masern-Impfpflicht in Kraft – gültig an Schulen und Kindertagesstätten, ebenso in medizinischen und Gemeinschaftseinrichtungen, damit also auch in Asylunterkünften. Der Hintergrund: Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten, und es kann in der Folge schlimmstenfalls zu einer tödlich verlaufenden Gehirnentzündung kommen. Nicht geimpft zu sein bedeutet daher laut Bundesgesundheitsminister...