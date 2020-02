Feuer in Asylunterkunft in Bettmar – eine Person verletzt

Zu einem Brand in einer Wohnunterkunft für Asylbewerber ist es am Samstagabend in Bettmar in der Straße Trift gekommen. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt.

Laut ersten Angaben der Polizei war im ersten Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Kräfte der Feuerwehr und Polizei evakuierten daraufhin die Unterkunft. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Brand kam, und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf eine fremdenfeindlich verursachte Brandlegung. lh

Wir aktualisieren diesen Artikel.