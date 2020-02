Der Wind, der Wind am Sonntag im Kreis Peine

"Töpfers Mühle" in Peine hat nicht nur wegen "Sabine" die Flüge eingezogen, bzw. fest fixiert. Das ist schon länger der Fall. Nur das kleine Windrad („Windrose“) für die Ausrichtung der Mühle darf sich noch drehen. So war es auch am Sonntagnachmittag, als der Wind spürbar zunahm.