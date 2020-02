Trickbetrüger verschwindet in Peine mit Schmuck

Eine 79 Jahre alte Peinerin wurde am Donnerstag Opfer eines Trickbetrügers, meldete die Polizei am Freitag. Zu dem Diebstahl kam es in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr in der Peiner Stormstraße. Den Ermittlungen zufolge klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Peinerin und...