Wehr und Polizei suchen Mann in Peine – doch der ist zu Hause

Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrkräfte haben am Freitagabend in Peine einen Mann gesucht. Ein Bürger kontaktierte die Polizei, weil er an der Spundwand des Kanals ein Fahrrad liegen sah, an dem sich auch Taschen befanden. Wie die Beamten unserer Zeitung mitteilten, ging der Notruf gegen

20 Uhr ein. Die Beamten gingen zunächst von einem Unfall aus. Bei der anschließenden Suche half neben den Kräften aus Peine auch ein Polizeihubschrauber aus Hannover. Mitarbeiter der Peiner Wehr fuhren auf 1000 Metern den Kanal ab, wie sie mitteilten. Parallel zu der Suche vor Ort klingelten Polizisten am Wohnhaus des Vermissten. Dort wurde der Mann, über den bis zum Abend keine weiteren Details bekannt wurden, angetroffen. Auch warum der Mann sein Rad am Kanal abgelegt hatte, blieb bis zum Redaktionsschluss unklar. Die Helfer waren bei der Aktion etwa 90 Minuten im Einsatz.

