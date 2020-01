Peiner Polizei sucht den Eigentümer von Rad und Kinderbuggy

Peine. Bei einem möglichen Diebstahl an der Kantstraße am 23. Dezember ließ der mögliche Täter ein Rad und einen Kinderwagen zurück.

Aufmerksame Zeugen, so die Polizei am Freitag, haben bereits am 23. Dezember beobachtet, wie es an der Kantstraße in Peine zu einem möglichen Diebstahl kam. Nach Ansprache durch die Passanten sei der Mann geflüchtet und habe ein Fahrrad und einen Kinderwagen zurückgelassen. Die Eigentümer der beiden Gegenstände sind der Polizei bisher nicht bekannt, werden aber gesucht.

Bei dem Fahrrad handelt es sich laut Polizeibericht um ein weißes Mountainbike der Marke Streamer mit Damenrahmen, bei dem Kinderbuggy um ein Modell der Marke Hauck in schwarz mit einer grauen Tasche an der Rückseite des Verdeckes. Die Eigentümer zu den Gegenständen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.