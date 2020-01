Peiner Fundtier: Lady Lou sucht dringend neue Besitzer

Diese British-Kurzhaar-Katze wurde schon am 7. Januar in Peine gefunden und im Tierheim abgegeben. Lady Lou, so haben die Mitarbeiter sie genannt, ist etwa 2017 geboren und war schon kastriert, doch leider nicht gechipt. Bislang hat sich niemand gemeldet, der die Katze vermisst. Das Tier ist sehr menschenbezogen und hat viel zu erzählen. Lady Lou hat ein hohes Zuwendungsbedürfnis, jedoch nur zu den Menschen. Mit Artgenossen will sie nicht so viel zu tun haben. Lady Lou möchte später wieder Freigang haben. Sie wird tierärztlich untersucht, gechipt und geimpft vermittelt.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: ; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.