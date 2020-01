Lengederin spielt bei „Bingo!“ mit

Lengede. Die 69-jährige Dagmar Möhring aus Lengede spielt am Sonntag in der TV-Show „Bingo!“ um 14.000 Euro.

Das teilte der NDR jetzt mit. „Dagmar Möhring war schon mal Studiokandidatin bei Bingo. Nur zwei Jahre später wurde die reiselustige Rentnerin erneut als eine von zwei Kandidaten ausgelost – zu sehen am Sonntag um 17 Uhr im NDR Fernsehen“, heißt es in einer Mitteilung. Ihre Gegenspielerin komme aus Schwerin. In zwei Spielrunden müssen die Kandidaten schätzen, tippen, erkennen, wissen. Komme Dagmar Möhring ins Finale, spiele sie um bestenfalls 14.000 Euro.