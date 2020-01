Brand in Imbiss in Peine – Retter entdecken einen Toten

Einen grausige Entdeckung haben die Angehörigen der Feuerwehr Peine-Kernstadt und der Polizei am Mittwoch bei einem Löscheinsatz in einem asiatischen Imbiss an der Schützenstraße in Peine gemacht: Die Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude einen Toten. Der Todesfall gibt Rätsel auf, denn nach ersten...