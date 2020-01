Essinghäuser Schüler bieten Gottesdienst und Konzert

Zusammen mit Pastorin Agnes Vollmer-Doerk und D. Behrens gestalteten Viertklässler der Grundschule Essinghausen einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Stederdorf. Seit den Sommerferien befindet sich die Essinghäuser Schule im alten Grundschulgebäude in Stederdorf. Die Kinder haben mit...