Molotow-Cocktails unter Schaufenster in Peine platziert

In der Zeit von Dienstag (Silvester), 14 Uhr, bis Mittwoch (Neujahr), 10.50 Uhr, haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geschäfts in der Echternstraße in Peine eingeschlagen. Anschließend flohen sie unerkannt. Unter dem eingeschlagenen Fenster konnte die Polizei mehrere mit Benzin gefüllte Flaschen sicherstellen, die dort abgestellt worden waren. Bei den Flaschen handelt es sich nach Polizeiangaben um Molotow-Cocktails, die ein enormes Gefahrenpotenzial mit sich bringen. Werden sie gezündet, können sie große, unkontrollierbare Brände verursachen. Weshalb die Täter von ihrer Tat abließen, ist noch nicht bekannt. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder