Silvester in Peine – Zeugen stellen Randalierer

Die Schaufensterscheibe vom „Haarstudio“ in der Bodenstedtstraße in Peine wurde in der Silvesternacht zerstört – und am Neujahrsmorgen bereits ersetzt.

In der Silvesternacht bekam Dirk Stange, Inhaber des „Haarstudios“ in der Bodenstedtstraße in Peine, gegen 1.30 Uhr einen Anruf von der Polizei. Die wartete vor der zerstörten Schaufensterscheibe seines Geschäftes auf ihn.

Ein Randalierer oder Betrunkener hatte die offensichtlich eingedrückt oder auf eine andere Art zerschlagen. Doch der Täter kam nicht weit. „Er wurde dabei beobachtet“, erzählte Dirk Stange am Neujahrsmorgen unserer Zeitung, als gerade die Scheibe wieder repariert wird. Die Zeugen hätten sehr gut reagiert und eine Polizeistreife auf den Täter aufmerksam gemacht. „Der wurde dann gleich mitgenommen“, so Dirk Stange.

Die Polizei teilte zu dem Vorfall mit, dass die Scheibe gegen 0.15 Uhr zerstört worden sei. Und: „Zeugen beobachten eine Gruppe von fünf bis sechs Männern, die die Scheibe beschädigen. Einer der Täter, ein 22-jähriger Peiner, kann im Nahbereich noch angetroffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, außerdem wird er für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.“

Am 2. Januar will Dirk Stange nach eigener Aussage sein Geschäft wieder ganz normal öffnen. Er lobte sowohl die Zeugen, als auch die Polizei: „Die haben vor meinem Laden auf mich gewartet.“ Und das in der Silvesternacht, in der es meistens viele Einsätze zu später Stunde für die Polizei gebe.