Radfahrer wird bei Unfall in Peine leicht verletzt

Eine 49-jährige Ilsederin hat am Montag um 20.15 Uhr nach Polizeiangaben einen Radfahrer angefahren. Sie befuhr in Peine mit ihrem Pkw die Fritz-Stegen-Allee in Richtung Wiesenstraße und wollte nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

