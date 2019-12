Gut besuchter verkaufsoffener Sonntag in Peine klingt aus

Nach einem ruhigem Start kam der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in der Peiner Innenstadt so richtig ins Rollen. Die Fußgängerzone war ab 15 Uhr sehr gut gefüllt. Eher bummeln als einkaufen Die Geschäftsleute ziehen am Sonntagabend, wenn ab 18 Uhr die Läden abgeschlossen werden, noch ihr eigenes Fazit, wie das Angebot angenommen wurde und ob es sich gelohnt hat. Bei einer kleinen Umfrage unter Besuchern in der...