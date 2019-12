LKW schiebt in Rosenthal ein Auto auf eine Mauer

Weil er den seitlichen Abstand zu einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto falsch eingeschätzt hatte, verursachte ein 26-jähriger Mann mit seinem LKW einen Verkehrsunfall in Rosenthal auf der Hildesheimer Straße. Das berichtete die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung.

Der Mann habe mit seinem LKW an dem Wagen vorbeifahren wollen, obwohl ihm Verkehr entgegengekommen sei. Dabei habe er mit der rechten vorderen Seite seines LKW das stehende Auto getroffen und auf eine rechts neben der Fahrbahn befindliche Grundstücksmauer geschoben, heißt es in der Mitteilung.

Durch den Aufprall sei der Fahrer leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 7200 Euro.