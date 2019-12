Peiner Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

Peine. Die Einbrüche ereigneten sich an den Straßen Am Burgkamp und Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Nach zwei Einbrüchen im Bereich Peine ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben waren bislang nicht ermittelte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 24. Dezember, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 26. Dezember, 15.30 Uhr, gewaltsam in ein Reihenhaus an der Straße Am Burgkamp eingedrungen. Sie hätten offenbar sämtliche Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Sie seien unerkannt geflüchtet. Der Schaden werde auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Einbruch ist es laut Polizeibericht am Donnerstag, 26. Dezember, zwischen 12 und 19.30 Uhr an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gekommen. Unbekannte seien gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hätten Schmuck und Uhren entwendet. Auch diese Täter seinen unerkannt geflüchtet. Schaden von etwa 1200 Euro sei entstanden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05171) 9990.