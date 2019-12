Martini Singers Vallstedt und Besucher singen im großen Chor

Das hat seit Jahren Tradition: Die Martini Singers Vallstedt laden in der Adventszeit zum Weihnachts-Wunschlieder-Singen in die evangelische St.-Martini-Kirche ein. So war denn am gestrigen Sonntag das Gotteshaus bei freiem Eintritt wieder voll besetzt. Die Martini Singers sangen bekannte Titel, und zwischendurch bildeten sie gemeinsam mit den Besuchern einen großen Gemeindechor. Silke Groth, eine der Sopranistinnen des Ensembles,...