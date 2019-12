Trecker blockieren kurzzeitig Straßen im Kreis Peine

Um erneut gegen die aktuelle Gesetzgebung und gegen aus ihrer Sicht zu strenge Auflagen zu demonstrieren, waren am Mittwoch auf Straßen im Kreis Peine ein paar Landwirte mit ihren Traktoren gegen 17 Uhr auffällig langsam unterwegs. Das bestätigte die Polizei Peine auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die „Trecker-Flashmobs“ habe es beispielsweise am Stederdorfer Kreisel, auf der Celler Straße in Peine und auch in Ilsede gegeben. Es habe aber keine längeren Verkehrsbehinderungen gegeben, so die Polizei Peine.

Sie könne auch nichts zu Anzahl und Umfängen und Dauer der Protestaktion sagen, da es kaum Meldungen von Vorfällen gebe. Am Mittwochabend gegen 19 Uhr ging die Polizei davon aus, dass die Protestaktion der Landwirte beendet ist.