Oberger Kinder helfen Kindern in Rumänien

Die vier Service Clubs Tangent, Ladies’ Circle, Old Tablers und Round Table haben diese laut Pressemitteilung mit Helfern zu bedürftigen Kindern in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in die Ukaine gebracht.

„Wir beteiligen uns zum ersten Mal an dieser deutschlandweiten Aktion. Nina Köhler vom Tangent Club Peine ist zum zweiten Mal mit dem Konvoi nach Rumänien gefahren, so dass wir sicher sein können, dass die Päckchen bei den Kindern in Waisenhäusern, Kindergärten und Schulen angekommen sind“, sagt Kita Leiterin Franziska Temme. Die Oberger Kinder hatten viel Spaß beim Packen und wollen sich im nächsten Jahr wieder an der Aktion beteiligen.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es im Internet unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de