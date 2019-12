Musik wie ein Engelsruf: „Messias“ erklingt in Peine

Nach dem „Hallelujah“ am Ende des zweiten Teils gab es den erwarteten ersten Applaus. Der war aber noch dezent. Nach dem dritten Teil hingegen brauste am Montagabend ein Beifallssturm durch die St.-Jakobi-Kirche in Peine. Er galt den mehr als 100 Mitwirkenden, die den „Messias“ aufgeführt hatten,...