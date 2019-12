Dicht umringt war der Nikolaus in Groß Ilsede.

Groß Ilsede. Voll war es in der Stadionsporthalle Groß Ilsede beim Nikolausturnen der Vereine TV Klein Ilsede und VT Union Groß Ilsede.

Nikolaus kommt in Groß Ilsede auf dem Mattenwagen angefahren

Obwohl laut Pressemitteilung der Vereine kurz vor Beginn nur wenige Besucher die Halle betreten hatten, waren es schließlich 120 Vereinskinder, die bei Spielen auf den Nikolaus warteten.

Sabine Breuer-Markmann und Jaqueline Lilge vom Kinderturnen und vom Kinderzirkus hatten mit ihren Helfern einen Parcours in der Stadionhalle gestaltet. Für die Eltern und Angehörigen hatte die Volleyballjugend ein Buffet mit Kuchen und Herzhaftem aufgebaut.

An besonders beliebten Geräten bildeten sich sogar Warteschlangen, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei den kleineren Kindern war das Balancieren auf einer Bank mit anschließendem Krabbeln durch eine auf einem Barren liegende Rolle besonders beliebt. Die Größeren wagten den Sprung von der Kletterwand auf eine Weichbodenmatte. Aber auch Kleingeräte wurden gern zum Spielen genommen. In einem Drittel der Halle wurde Fußball gespielt.

Plötzlich ging das Licht aus – und der Nikolaus kam auf dem Mattenwagen hereingefahren. Er hatte Kisten voll mit Süßigkeiten-Beuteln geladen. Viele Kinder wollten dem Nikolaus Lieder und Gedichte vortragen und einige wagten es sogar, sich auf seinen Schoß zu setzen.